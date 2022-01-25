В Татарстане двухдневная попойка двух товарищей чуть не закончилась убийством. Житель Лениногорска теперь подозревается в покушении на убийство. Правоохранителям он пояснил, что ударил ножом спящего товарища, чтобы спасти того от долгов. Обвиняемый говорит, что друг сам высказал идею попасть в больницу, чтобы не платить долги. Вот он и помог ему.

Следователи же придерживаются иного мнения и намерены заключить нападавшего под стражу.

Как сообщили в региональном Следкоме, житель Лениногорска пришел в гости к 39-летнему товарищу. Выпили. Хозяин уснул. А когда проснулся, то понял, что из дома пропали куртка, деньги и гость.

На следующий день хозяин опять позвал к себе лениногорца. Они снова напились, хозяин высказал претензии по поводу пропажи своих вещей, но потом снова уснул. А проснулся уже от дикой боли - в животе торчал нож. Он сам смог вызвать скорую помощь, а медработники сообщили о запутанной истории полицейским.