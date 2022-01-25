Полицейские в Московской области ищут любовника 52-летнего мужчины, тело которого в женской юбке и колготках нашли рядом с дачей в Степаньково, пишет KP.RU. Руки и ноги мужчины были связаны, а на левом соске у него была прищепка. Правоохранители полагают, что мужчина погиб в ходе жестких БДСМ-игр.

Известно, что погибший сказал своей жене, что едет на дачу, посмотреть, как там дом, почистить снег, если что, переночует там же. Но муж домой не вернулся. Жена встревожилась и позвонила соседу по даче, попросила его сходить и посмотреть, все ли в порядке с мужем.

Именно сосед и нашел тело ее супруга в неприглядном виде.

В правоохранительных органах отметили, что порядок в доме нарушен не был и следов борьбы не зафиксировано. Поэтому родилась версия, что на даче погибший уединился со своим любовником и там они предавались БДСМ-играм, но в процессе развлечений мужчина задохнулся. Его партнер скорее всего просто убежал, испугавшись.