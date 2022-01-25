Уничтожать бродячих собак и "ставить к стенке" из защитников предложил депутат Законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов.

Как сообщает "Чита.ру", депутат уверен - зоозащитники угрожают безопасности России. Михайлов призвал выяснить, откуда у них деньги на деятельность.

"Мне кажется, что это [зоозащитники - прим. ред.] какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке", — заявил народный избранник.

Михайлов отметил, что сам когда-то жил в деревне, и проблема бродячих псов там решалась просто - отстреливали и шкуры пускали на унты.

Такие заявления депутат сделал после того, как в Забайкалье семилетнюю девочку загрызли псы на улице. Жители села вооружились и сами вышли на отстрел собак после этой трагедии. А в Госдуме пообещали разработать законопроект, который помог бы понять, что делать дальше со сворами опасных и агрессивных псов на улицах российских городов.