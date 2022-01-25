В Казани на светофоре на улице Островского внезапно вспыхнул автомобиль Opel. Водитель просто стоял в ожидании разрешающего сигнала светофора, когда его "железный конь" неожиданно воспламенился.

Как заявили очевидцы, сначала салон заполнился дымом, и почти сразу разгорелось пламя. Пассажиры и водитель выбрались из салона и не пострадали.

Собственного огнетушителя у водителя не оказалось, ему пришлось сбегать в ближайшее кафе и попросить огнетушитель там. Очевидцы не остались в стороне и как могли помогали в тушении машины.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые ликвидировали возгорание. Кадры с места ЧП появились в социальных сетях.