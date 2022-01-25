В Крыму Следком возбудил уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в жестоком убийстве собственной восьмилетней дочери в поселке Новый Свет, сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

Выяснилось, что психически нездоровая женщина, стоящая на учете у психиатра, на глазах очевидцев столкнула своего ребенка с четвертого этажа.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении матери девочки. По предварительной информации, мать находится на учете у врача по психическому заболеванию", - говорится в сообщении СКР.