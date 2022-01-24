Она есть вообще эта уборка?: жители Казани не довольны качеством борьбы со снегом в городе

В этом году зима в Казани оказалась очень снежной. Только за январь в Казани выпала двухмесячная норма осадков. Ежедневно Мэрия Казани отчитывается о количестве техники, вышедшей на чистку города от снега. Однако, число жалоб от жителей нашего региона только растет. Prokazan.ru решили поинтересоваться у жителей насколько эффективна по их мнению уборка снега в Казани.

"Я работу другого мэра видел"

В основном казанцы жалуются на нечищеные от снега тротуары и внутриквартальные проезды, подходы к остановкам и лестницы, пешеходные переходы, пандусы для маломобильных групп населения. Особенно проблематично дела обстоят во дворах. Снежная каша для жителей Казани каждое утро и вечер становится своего рода квестом, который нужно пройти, чтобы оказаться дома или на работе.

"Во дворах очень плохо. Проезжая часть еще более менее. Дворников не хватает, дворников нет, не всегда убирается поэтому", - прокомментировала жительница Казани.

Некоторые жители предполагают, что плохая уборка города связана с нехваткой техники и работников. Сейчас водители снегоуборочной техники трудятся в первую смену, а при условиях сильного снегопада, как мы видим, этого недостаточно.

"Ну как сказать, с учетом большого количества снега, который выпал. Стараются, просто, наверное, технически у них не все получается. Так-то я много езжу, вижу, что убирают. Не хватает похоже у них техники, ну и людей во дворах, плюс машины припаркованы так, что физически не подъехать, не убрать. Зима, есть зима", - прокомментировал прохожий.

"Она есть вообще эта уборка? Не видно, чуть-чуть похоже, немножко. Я при других был еще мэрах. Я работу другого мэра видел, поэтому я так и говорю. Во всяком случае работа была более продуктивная, более эффективная", - сказал житель Казани.

"Судя по заторам и пробкам неудовлетворительно, или удовлетворительно со знаком минус", - отметил еще один житель города.

Фото: Карина Косенкова

Мнение и жалобы жителей дошли и до чиновников города. Так, сегодня руководитель Исполнительного комитета Казани Рустем Гафаров поручил управляющим компаниям в течение недели привести в хорошее состояние все дворы и внутриквартальные проезды и пригрозил серьезными мерами подрядчикам, обслуживающим дорожную сеть.

«Мы получаем обратную связь от жителей и складывается ощущение, что в некоторых дворах управляющие компании за зиму ни разу не были. Хватит испытывать наше терпение, давайте максимально мобилизуемся», – сказал Рустем Гафаро.

"Такой подход нас не устраивает"

Одна из главных проблем на сегодня - это нехватка дорожных рабочих. Чтобы привлечь новых сотрудников на муниципальных предприятиях увеличили заработную плату водителям и механизаторам. По словам Гафарова, Горводзеленхоз поднял зарплату водителям и машинистам-погрузчикам на 28% и с этого года они будут получать в среднем 55-60 тысяч рублей.

«Это уже не те деньги, на которые мы раньше не могли найти рабочих. Прошу активизировать работу по привлечению рабочей силы. Вместе с тем у дорожных рабочих должен быть стандарт качества уборки. Просто наспех вывезти снег – такой подход нас не устаревает», – подчеркнул Гафаров.

Он также отметил, что вся техника оснащена датчиками, которые позволяют отслеживать маршруты снегоуборочных машин. Поэтому они прекрасно понимают, кто работает, а кто нет.

С начала этого года в отношении управляющих компаний уже составлено 28 протоколов по нарушениям. Только 14 протоколов и извещений выдано муниципальным дорожным предприятиям. На сегодняшний день количество нарушений по уборке снега увеличивается. Так, в прошлом году за ненадлежащее зимнее содержание территорий административные материалы были составлены 475 раз, что в два раза больше чем в 2020 году.

Ну, а пока руководство обещает принять серьезные меры, казанцам остается ждать, что в одно прекрасное утро добираться до остановки и работы станет легче, не меся при этом под собой сугробы снега.