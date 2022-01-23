В Татарстане произошел резкий всплеск заболеваемости коронавирусом. За сутки заразились 213 человек, сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

О резкой заболеваемости заговорили еще накануне, 22 января в республике было зарегистрировано 156 новых случаев.

Общее число заболевших с начала пандемии в республике достигло 45 228. Всего выздоровели 38 247 пациентов, в том числе 56 — за последние сутки. По состоянию на 23 января от COVID-19 умерли 1 556 татарстанцев, из них шестеро — за прошедший день.