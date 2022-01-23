В Новосибирской области в Карасукском районе 69-летний пенсионер надругался над семилетней первоклассницей, сообщает "КП-Новосибирск" со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

По сообщению источника, все случилось в личном автомобиле пенсионера. Он заманил ребенка, посадил в салон и отвез за 4 километра от села Октябрьское.

"После чего совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера", — уточнил "КП-Новосибирск" источник.

В полицию обратилась мать 7-летней девочки. Педофила по горячим следам задержали и завели на него уголовное дело.

Ранее мужчина судим не был.