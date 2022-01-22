В Башкирии несколько подростков изнасиловали шестиклассника в школе-интернате. Как долго продолжались такие акты насилия, пока сказать сложно, это установит следствие, сообщает портал "Мой Башкортостан".

По данным портала, старшеклассники насиловали ребенка, который воспитывался в детдоме.

Троих насильников непосредственно в момент полового акта застал другой обучающийся, он и сообщил об этом воспитателям. Предполагается, что подростки точно знали, что детдомовцу просто некому пожаловаться.

Официальных комментариев правоохранителей по этой ситуации на данный момент нет. Идет разбирательство.