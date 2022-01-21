Строительство жилых домов в пригородах Казани должно осуществляться с учетом развития дорожной и социальной инфраструктуры. Тогда жители не будут терпеть неудобства. Хаотичная же застройка порождает массу проблем. И ее быть не должно, считает Президент Татарстана Рустам Минниханов. Такое поручение он дал сегодня, 21 января, на заседании в Доме Правительства РТ.

"Мы эти вещи немного упустили, и у нас пригород хаотично развивался. Бизнес — он очень прагматичный. Они построили, продали и до свидания. Как это всё будет содержаться, где социальная инфраструктура?" — спросил Минниханов.

Отныне планированием строительства и развития пригородов столицы Татарстана будет ведать новая структура - Институт пространственного развития РТ.

"Мы с этим опоздали, я согласен. Очень много ошибок за это время успели наделать. А ошибки еще будут. У нас около 30 тыс. гектаров в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Пестречинском, Лаишевском районах уже переведены. С землей проблем нет, но нужно жестко структурно выстроить эти отношения. Мы готовы раздавать земли, но строить нужно с учетом тех норм и стандартов, которые определит этот институт", — отметил Минниханов.