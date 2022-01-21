В Казани перед судом предстали двое теперь уже бывших полицейских, которые жестоко пытали задержанного, нанеся ему около десятка ударов резиновой дубинкой.

Дело слушалось в Кировском районном суде столицы Татарстана. Бывшие стражи порядка Алексей Мадеров и Максим Алексеев обвинялись в избиении мужчины, задержанного по административной статье.

Мадерову суд дал 3 года и 9 месяцев условно, а Алексеев получил 3,5 года условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности на 2 года.

Все случилось весной прошлого года. Задержанный за "административку" постучал в дверь камеры спецприемника и спросил у охраны, кога его выведут на прогулку. Именно это и стало причиной гнева стражей порядка, которые жестоко избили человека.