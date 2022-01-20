В предстоящие выходные в Татарстан вернутся сильные снегопады, от которых жители немного отдохнут в пятницу, 21 января. По данным республиканского Гидрометцентра, снег будет идти и в субботу, и в воскресенье, тем самым добавляя веса январскому рекорду по количеству осадков - 144% январской нормы осадков уже выпали за половину месяца.

Снегопады начнутся 22 января, в ночь на субботу. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов мороза, на востоке Татарстана будет холоднее - до 18 градусов ниже нуля. Дневные температуры составят от 5 до 10 градусов мороза.

Снег будет идти и 23 января, в воскресенье. В ночное время будет до 13 градусов мороза, днем - 5-10 градусов ниже нуля.

Каким будет начало новой трудовой недели? Да почти таким же, как и конец этой: снежным. Снег будет идти 24 и 25 января, а вот потом синоптики считают маловероятными осадки. Но похолодает - до 13 градусов мороза днем и 16 градусов - ночью.