В школах Республики Татарстан начали собирать родительские согласия на вакцинацию подростков от коронавируса. Об этом сегодня, 20 января, сообщил главный эпидемиолог Минздрава региона Дмитрий Лопушов в рамках пресс-конференции, посвященной вопросам детской вакцинации.

Препарат для вакцинации "Гам-Ковид-Вак М" или просто "Спутник М" поступит в регион уже до конца января.

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет будет исключительно добровольной, отметил Дмитрий Лопушов. В первую очередь планируют наладить вакцинацию в больницах, школах.

Прививка, как и у взрослых, будет двухкомпонентной. Перерыв между первым и вторым уколом составит 21 день.

Данные о вакцинированных детях будут переданы в базы данных, и им будет доступен QR-код, хотя QR-ограничения для несовершеннолетних пока не предусмотрены.