В Краснодарском крае полицейские задержали тиктокера Алексея Щетинина, которого ранее объявили в федеральный розыск по подозрению в убийстве, кражах и нападениях на полицейских.

По данным "Известий", 44-блогера и звезду TikTok объявили в розыск осень 2021 года, когда он сбежал из дома. Это случилось после того, как интернет-знаменитость заподозрили в целой серии краж, убийстве.

Как рассказывала жена Щетинина, вечером перед исчезновением супруг вел себя спокойно, а на утро, когда в дом пришли правоохранители, мужа дома уже не было. Она добавила, что перед тем, как уйти, Алексей Щетинин оставил дом свой телефон.

Женщина уверена, что ее супруг-блогер к криминалу причастен быть не может, поскольку он "хороший человек".