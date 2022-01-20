Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса

На протяжении месяца власти Татарстана призывали готовиться к новой волне коронавирусной инфекции. И вот то, чего боялся Роспотребнадзор и Минздрав республики, случилось. Новый штамм "омикрон" зафиксировали и в Татарстане.

У восьми заболевших болезнь протекает по типу ОРВИ, трое – бессимптомные носители. Выявление штамма "омикрон" подтверждено по результатам секвенирования в научном институте "Микроб" Роспотребнадзора в Саратове, – пишет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстан.

Ну а пока ведомства бьют тревогу, Prokazan.ru решили узнать, боятся ли жители Казани новой вспышки в нашем регионе. Об этом сморите в нашем опросе.