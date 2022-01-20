В Казани мужчина так стремился решить свои финансовые трудности, что залез через окно в кальянный магазин на улице Рихарда Зорге. Приехавшим полицейским он сообщил, что работает тут "неофициально", и ему "срочно надо решить финансовый вопрос по смене".
Когда ГБР задержали забравшегося в окно казанца, он рассказал, что не забирался в кальянную, а выбирался из нее через окно, поскольку его закрыли внутри.
Хозяева кальянной по телефону пояснили, что знают парня, но он там больше не работает. Кроме того, в присутствии понятых у мужчины нашли 20 электронных сигарет и около 13 тыс. рублей, сообщает "Татарстан-24" .