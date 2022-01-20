В Казани мужчина так стремился решить свои финансовые трудности, что залез через окно в кальянный магазин на улице Рихарда Зорге. Приехавшим полицейским он сообщил, что работает тут "неофициально", и ему "срочно надо решить финансовый вопрос по смене".

Когда ГБР задержали забравшегося в окно казанца, он рассказал, что не забирался в кальянную, а выбирался из нее через окно, поскольку его закрыли внутри.