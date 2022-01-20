Президент Татарстана Рустам Минниханов тепло поздравил с 85-летием своего предшественника, первого Президента республики, Государственного советника РТ Минтимера Шаймиева.

Шаймиев прошел долгий и непростой путь от рядового инженера до руководителя республики. В свои 25 лет она уже руководил крупным межрайонным объединением "Сельхозтехника", а в 29 лет был удостоен высокой награды - ордена Ленина.

На посту руководителя Татарстана Шаймиев смог в сложные для страны времена реализовать серию программ, которые помогли республике стать одним из самых динамично развивающихся российских регионов.

На пост Татарстана он избирался 3 раза. Имеет высшее звание "Герой Труда Российской Федерации", ордена "За заслуги перед Отечеством" всех степеней и другие высокие награды.