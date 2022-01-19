В Татарстане полицейские нашли и задержали мужчину, который жестоко зарезал 9 щенков и выбросил из трупики на помойку в садовом обществе "Заря" в Набережных Челнах. Эта история на днях шокировала не только татарстанцев, но и всю страну.

На мусорке дачники нашли девять жестоко зарезанных щенков местной любимицы - собаки, которую подкармливали всем садовым обществом.

Сотрудники полиции провели осмотр, изъяли возможные орудия совершения преступления, запись с камер видеонаблюдения и опросили вероятных очевидцев.

Вскоре был установлен подозреваемый — 42-летний житель Набережных Челнов, живущий на территории садового общества.

Мужчину задержали, он не стал отрицать, что страшное совершил именно он. Полицейским задержанный поведал, что убил щенков в отместку за своего кота, которого растерзали некие местные собаки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, за жестокое обращение с животными ему грозит срок до 5 лет.