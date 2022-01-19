Психически больной мужчина в Иркутске на улице пытался похитить шестилетнего ребенка. Мальчика силой отбили случайные очевидцы. Две воспитательницы местного садика заметили, что мужчина тащит упирающегося ребенка в подъезд. Они первыми бросились на защиту ребенка.

Мужчину задержали, выяснилось, что ранее он был судим, а сейчас состоит на учете в психиатрической больнице.

Шестилетний мальчик остался одним всего на минуту, он попросил у мамы разрешения по пути домой пробежать через детскую площадку. Там его и схватил 47-летний мужчина.