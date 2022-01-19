В Волгоградской области продолжаются масштабные поиски пропавшей шесть суток назад 15-летней девочки. Ее мать нашла личный дневник дочери и рассказала, что на его страницах девочка написала, что "больше не хочет жить", сообщает "КП".

В поисковой операции задействованы 400 человек. По словам матери, последняя запись в личном дневнике дочки датируется 12 января. Девочка пишет, что устала от жизни и мечтает отправиться на меловые горы.

Об исчезновении 15-летней девочки стало известно 14 января. Отмечается, что школьница пропала по дороге домой с занятий. Мать ребенка указывала, что следователям удалось найти только рюкзак и личный дневник пропавшей.