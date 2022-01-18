Цены на жилье в Казани растут быстрее, чем в Москве

Средняя стоимость 1 квадратного метра вторичного жилья в крупных российских городах в 2021 году выросла на 24,14% и составила 80,3 тысяч рублей, об этом сообщает телеграм-канал "Новости PRO Татарстан", опираясь на обзор аналитиков консалтинговой группы SRG.

Лидером рейтинга крупных городов по темпам роста цен стал Краснодар. Средний «квадрат» вторичного жилья там за год подорожал на 72,53% — до 95,7 тысяч рублей. Второе место у Сочи с ростом на 54,94% (до 194,8 тысяч рублей), третье — у Севастополя с ростом на 45% (до 138,3 тысяч).

Казань с ростом цен на 31,51% расположилась на 7 месте рейтинга. Средняя цена "квадрата" в столице Татарстана - 112837 рублей. К слову Москва в рейтинге оказалась лишь на 20 месте. Так, в 2021 году жилье в российской столице подорожало на 22,74% и достигло отметки в 293695 рублей за квадратный метр.