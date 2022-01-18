Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о вероятности введения нового всероссийского локдауна из-за стремительного распространения коронавируса, вызванного новым штаммом "омикрон".

Песков ответил, что "никаких локдаунов в масштабах всей страны не обсуждается", но при этом допустил, что в ряде регионов они могут быть, если ситуация того потребует.

"На региональном уровне это может иметь место, основываясь на тех особенных полномочиях, которые есть у региональных руководителей", — отметил Песков.