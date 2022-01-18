Задержанный мужчина погиб в отделе полиции в Балашихе Московской области, его не смогли спасти, поскольку ключ от камеры был сломанным.

В отделе полиции из-за проводки начался пожар, а после его тушения в спецпомещении для задержанных нашли тело 30-летнего мужчины. Он был уже мертв.

"По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки осветительного прибора. Почувствовав запах гари и обнаружив возгорание, сотрудниками полиции были приняты меры для спасения мужчины, однако открыть дверь в камеру и спасти мужчину не удалось из-за сломавшегося ключа", - сообщили в МВД.

Возбуждено дело о халатности.

Известно, что погибшего доставили в отдел за домашний дебош - избил женщину.