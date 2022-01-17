В Казани сотрудник автомойки решил угнать "Мерседес" клиента, снял с автомобиля колеса и отнес их в ломбард. Об этой истории, достойной экранизации, рассказала пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

8 января в полицию обратился владелец "Мерседеса", сообщив, что его машину угнали прямо с автомойки, где он оставил ее, чтобы помыть. Придя утром, автолюбитель не обнаружил свой транспорт.

Через два дня после этого задержали и подозреваемого. Это был 28-летний администратор автомойки, который пояснил, что взял дорогое немецкое авто покататься, и честно собирался вернуть машину назад так, чтобы владелец даже ничего и не заметил. Но что-то пошло не так, и сотрудник автомойки заехал в шиномонтаж, снял с машины все четыре колеса и сдал их в ломбард за сумму, которая в 22 раза меньше реальной стоимости колес - за 18 500 рублей.

И автомобиль, и колеса уже возвращены законному хозяину. А в отношении работника автомойки возбудили уголовные дела за кражу и незаконное завладение транспортным средством.