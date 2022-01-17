Полиция Петербурга задержала мигранта, который попытался изнасиловать 12-летнюю девочку в торговом центре. 20-летний выходец одной из стран ближнего зарубежья обвинен в попытке изнасилования несовершеннолетней, подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Следователи установили, что школьница пришла в ТЦ на встречу со своим новым виртуальным знакомым. А тот оказался взрослым мужчиной. Мигрант затащил девочку в служебное помещение и там попытался изнасиловать, но его спугнул один из сотрудников ТЦ, который внезапно зашел в помещение. Работник ТЦ вызвал полицию, мигранта задержали.

Ранее молодой человек привлекался за вымогательство. Девочку доставили в больницу с ушибами обоих предплечий в состоянии средней степени тяжести. В отношении гостя РФ хотят возбудить уголовное дело.