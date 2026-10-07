ВТБ вошел в программу Минпромторга по льготному кредитованию промышленной роботизации

ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России.





«Банк уже прорабатывает пилотные сделки и принимает заявки от компаний на финансирование проектов по роботизации и автоматизации», — заявил на финале Бизнес Баттла в Калининграде заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.По приведенным им данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов.«Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием», — добавил Бортников.Программа Минпромторга по льготному кредитованию приобретения и внедрения промышленной робототехники и автоматизации производства доступна по ставке 5% годовых для большинства регионов и 3% — для воссоединенных территорий, срок финансирования — до пяти лет, из которых льготные условия действуют до трех.Финансирование по программе можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, где реализуется модернизация производственных и складских мощностей.

ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.