ВТБ вошел в программу Минпромторга по льготному кредитованию промышленной роботизации
Фото: пресс-служба ПАО ВТБ
ВТБ вошел в программу льготного кредитования проектов промышленной роботизации и автоматизации производства, заключив соглашение с Минпромторгом России.
По приведенным им данным Минпромторга, в 2025 году на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности приходилось 29 промышленных роботов.
«Бизнес готов активно инвестировать в автоматизацию, а мы со своей стороны готовы поддерживать такие инициативы льготным финансированием», — добавил Бортников.
Программа Минпромторга по льготному кредитованию приобретения и внедрения промышленной робототехники и автоматизации производства доступна по ставке 5% годовых для большинства регионов и 3% — для воссоединенных территорий, срок финансирования — до пяти лет, из которых льготные условия действуют до трех.
Финансирование по программе можно направить на проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, ритейла и других отраслей, где реализуется модернизация производственных и складских мощностей.
ВТБ проводит масштабную реконструкцию офисов, до конца года откроется три офиса нового формата на Максимова, Мавлютова и Чистопольской.