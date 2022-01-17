Второй по счету вертолет для санитарной авиации поступит в Минздрав Татарстана до 2024 года. Новый борт сможет перевозить большее число пациентов, по словам министра здравоохранения РТ Марата Садыкова, которого цитирует ТАСС.

"До 2024 года в нашем распоряжении должен появиться второй вертолет с медицинским модулем для эвакуации пациентов, это предполагает наша стратегия развития санитарной авиации. А это значит, что мы сможем, в случае необходимости, эвакуировать большее количество пациентов и оказать им в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь", - сообщил Садыков.

По словам Садыкова, у Минздрава республики и Казанского вертолетного завода сложились доверительные отношения. Специалисты завода учтут пожелания медиков при модернизации вертолета, и врачи получат усовершенствованный борт.

Существующий "Ансат" в этом году был оборудован новым медицинским модулем, что облегчило погрузку и выгрузку на борт тяжелых лежачих пациентов. В Минздраве считают, что "Ансат" имеет и недостаток - при полетах на дальние расстояния запас топлива ограничен, а потому в отдаленные районы без дозаправки за пациентами летать проблематично.

"Также в нынешних условиях, в рамках необходимости соблюдения инфекционной безопасности, есть потребность доработки быстросъемной перегородки для изоляции кабины от салона", - отметил глава республиканского Минздрава.