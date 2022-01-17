Победительницу конкурса красоты "Краса России-2021" 19-летнюю Екатерину Вальмакину избили в караоке-клубе. Как заявила сама девушка, напали на нее несколько человек, среди которых был один из учредителей клуба, сообщает РЕН ТВ.

Екатерина с подругами отправилась отдохнуть в караоке. В какой-то момент за соседним столиком обосновались гости, поющие песни без перерыва, не дающие петь другим гостям клуба. Вельмакина поинтересовалась у сотрудника заведения, кто эти люди. Тот ответил, что это - учредители.

Тогда модель отправилась поговорить с ними лично, но вместо диалога получила от мужчин пощечину. Вельмакина выбежала в холл, а нападавший повалил ее на пол и продолжил бить. Персонал клубы просто наблюдал, не пытаясь помочь девушке.

"Они кино смотрели. Для них это было интересно, весело и прикольно", — рассказала модель.

Друзья Екатерины вызвали полицию, но наглые гости уже покинули заведение. Екатерина сняла побои и написала заявление в полицию.