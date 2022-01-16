В Петрозаводске арестовали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство женщины, сообщили в Следкоме Карелии. Следователи считают, что между 58-летним мужчиной и 42-летней женщиной случился конфликт. Причиной страшного гнева мужчины стал отказ женщины жить с ним. В итоге оскорбленный в лучших чувствах и нетрезвый мужчина взял нож и нанес женщине множество ударов в разные части тела, включая область лица.

Потерпевшей удалось выжить благодаря экстренной госпитализации и получению квалифицированной медицинской помощи. Но ущерб ее здоровью и внешности нанесен колоссальный.

Следователи считают, что мужчина готовился к расправе заблаговременно, специально купил большой острый нож.

Расследование уголовного дела продолжается.