На Республику Татарстан надвигаются сильные морозы, гололедица, об этом предупреждает республиканский Гидрометцентр. Прогноз размещен на официальном сайте ведомства.

Сегодня в Татарстане ожидается метель с умеренным ветром, ночью станет холоднее - до 18 градусов мороза. А уже завтра, 17 января, будет облачно и с прояснениями. Днем порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, в ночь похолодает до 17 градусов, при прояснениях - до 21 градуса ниже нуля.

Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах — ожидается сильная гололедица.