В Казани застройщика оштрафовали на 50 тысяч, обманувшего дольщика

Казанского застройщика ООО «ИнтегСтрой» оштрафовали за обман потребителя. Он ввел покупателя в заблуждение относительно потребительских свойств объекта долевого строительства, сообщает Роспотребнадзор по РТ.

По договору, по завершению строительства жилого дома должны были присвоить класс энергетической эффективности В, однако присвоили класс С (ниже В). На сегодня все построенные и введенные в эксплуатацию дома должны быть не ниже класса В.

Помимо этого, в стоимость квартиры было заложено оборудование по очистке воды до степени ее готовности для употребления в пищу и для питья. Однако, позднее сведения об этом исключили из проектной документации дома. А информацию о замене условий догора не довели до покупателей квартиры. Об этом они узнали только при приеме квартиры.

Застройщика оштрафовали на 100 тысяч рублей, позднее суд снизил размер штрафа до 50 тысяч.

Сейчас оборудование по очистке воды установлены, заключены договоры поставки очищенной воды во все корпусы жилого дома.

В присвоении класса энергетической эффективности жилого дома проектировщики допустили ошибку в расчетах. Фактические характеристики дома не изменялись, а строительство прошло в соответствии с проектной документацией.