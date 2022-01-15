Мошенники стали обманывать россиян через QR-коды о вакцинации

Телефонные мошенники не упустили ситуацию с QR-кодами для того, чтобы в очередной раз обмануть граждан. Они представляются сотрудниками «Госуслуг» и предлагают привязать телефон к странице пользователя, получая при этом доступ к личному аккаунту человека. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Специалисты говорят, например, что через личный кабинет они спокойно могут узнать данные жертвы для оформления кредитов.

Во время звонка они просят граждан продиктовать код из СМС-сообщения якобы для активации или привязки QR-кода к странице пользователя, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Он отметил, что обычно телефонный мошенник уже располагает какими-то сведениями о жертве, например, обращается к ней по имени.

"При подобных звонках не требуется перевод денег, что притупляет бдительность жертвы. Такая схема становится успешной в силу реальной актуальности проблем с корректным отображением или получением на портале QR-кодов", - прокомментировал Ульянов.

Директор центра противодействия мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко напомнил, что портал Госуслуги - это настоящий кладезь информации о человеке. Там хранится много персональной информации — электронная цифровая подпись, данные паспорта, ИНН, СНИЛС, ДМС, ОМС, банковских карт, сведения об автомобилях или недвижимости.

"Данные документов можно использовать, например, на доверенных сайтах, где оформление кредитов, займов или рассрочек на покупку осуществляется путем подтверждения личности через профиль «Госуслуг»", предупреждает он.

По мнению эксперта, в дальнейшем мошенникам будет легче выдать себя за сотрудника полиции или банка. Ведь он будет знать такую информацию, как номер автомобиля, СНИЛС или последние платежи за ЖКХ, что вызовет больше доверия у жертвы.