Жена бывшего игрока «Рубина» Данченко погибла в ДТП

Жена бывшего футболиста казанского «Рубина» Олега Данченко, погибла в ДТП, об этом сообщили Telegram-канал «Киев INFO».

На своём Mercedes C43 купе она попала в аварию на трассе Одесса-Киев. По предварительным данным, ее машина врезалась в автомобиль марки KIA. Затем транспорт девушки столкнулся с эвакуатором, а после ударился об отбойник.

Виктория Данченко была зажата в автомобили. Машину пришлось разрезать, чтобы извлечь тело.

Напомним, Олег Данченко выступал за казанский «Рубин» в сезоне 2019/2020. За казанцев он провёл 19 матчей и отдал две голевые передачи. Далее он играл за команду «Уфа». Последним клубом украинского футболиста был греческий АЕК.