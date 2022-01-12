В Татарстане готовятся к четырехкратному росту заболеваемости коронавирусом в связи с возможным масштабным распространением в стране омикрон-штамма инфекции. Об этом сегодня, 12 января, заявила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

"На сегодняшний день в Республике Татарстан действительно большое количество людей приняли решение о вакцинации, вместе с тем достичь коллективного иммунитета <…> мы еще пока не можем. Кроме того, опять ждем практически четырехкратного увеличения, связанного с тем, что "омикрон" заходит в регионы Российской Федерации. В Татарстане на сегодняшний день нет случаев "омикрона", но это, наверное, дело времени", - сказала Фазлеева.

Фазлеева подчеркнула, что пока в Татарстане продолжают действовать все меры ограничений: масочный режим, QR-коды в общественных местах, транспорте.