В Татарстане принято решение на время закрыть ледовую переправу через Каму. Речь о переправе "Покровское - поселок Красный Ключ" в Нижнекамском районе республики. Ледовый путь из-за перепадов температур закрыт до 12 января, о чем сообщила пресс-служба МЧС РФ по Татарстану.

В МЧС пояснили, что допустимая масса для транспорта на ледовой переправе не должна превышать 3,5 тонн. Ранее нарушение этого требования привело к тому, что в 50 метрах от береговой линии под лед провалилась 35-тонная фура на переправе через Каму "Соколка-Новый Закамский".