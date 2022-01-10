На Татарстан надвигается обильный снегопад, об этом предупреждает профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. Его заявление приводит пресс-служба университета.

"Мы находимся на западной периферии антициклона (область высокого давления), центр которого располагается в Южной Сибири. В целом же температурный фон этой декады будет выше климатической нормы градуса на 3−4… К нам придет циклон с атмосферными фронтами. В этой связи ожидаются осадки в виде снега", — рассказал профессор Переведенцев.

11 января, по словам ученого, будет облачно и снежно. Днем 12 января температура воздуха составит 11 градусов мороза и будет солнечно, а ночью похолодает до 14 градусов.

Сильный снегопад придет ориентировочно в четверг, 13 января, атмосферное давление понизится, потеплеет до минус 6 градусов днем. Снегопад продолжится и в пятницу.