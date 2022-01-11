Полицейские в Татарстане прокомментировали ситуацию, которая произошла в Казани на улице Дубравная. Там родители задержали мужчину, который преследовал отставшую от семьи девочку. Родители передали мужчину полицейским.

"На данное телефонное сообщение немедленно был направлен экипаж патрульно-постовой службы, который прибыв на адрес предпринял меры к задержанию нетрезвого гражданина", - уточнили в МВД.

Сообщается, что задержанного доставили в отдел полиции и составили на него протокол о мелком хулиганстве. По словам стражей порядка, у задержанного не было цели украсть ребенка.