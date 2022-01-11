В Казани родители сами поймали подозрительного мужчину, который преследовал маленькую девочку на улице Дубравная, сообщает UTV.

Сообщается, что семья с детьми шла домой после прогулки, и девочка немного отстала от остальных домочадцев. В этот момент за ней начал целенаправленно двигаться мужчина. Девочка начала убегать, незнакомец бросился за ней, но поскользнулся и упал. Вот тогда на мужчину и обратили внимание родители ребенка. Женщина взяла дочь и быстро направилась во двор, где был ее муж и другие дети.

Родители попытались выяснить, чего хотел незнакомец, но тот хотел сбежать. Ему не позволили сделать это родители. Позже подозрительного мужчину задержали полицейские, составив на него протокол о мелком хулиганстве, сообщили в МВД по РТ.