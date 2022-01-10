В Лесосибирске Красноярского края сотрудники прокуратуры проверяют информацию о смерти пациента. Сообщается, что ему не оказали медицинской помощи. Врачи были на месте, на работе, но им было не до больных, поскольку они праздновали в ординаторской корпоратив.

56-летний мужчина нуждался в срочной операции, но помощи не дождался, однако перед смертью успел передать родным видео, на котором снято застолье медиков.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению должностными лицами законодательства о здравоохранении и труде. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении прокуратуры.

В краевом минздраве уже поспешили заявить, что застолье медиков и смерть мужчины никак не связаны между собой.