В Новосибирской области на обочине автодороги у села Сосновка нашли коробку с младенцем внутри, сообщает региональное управление Следкома РФ. На удивление, девочка оказалась жива, и сейчас ее здоровью уже ничто не угрожает. И этим она обязана местным подросткам, а точнее - их любопытству, которое и толкнуло ребят посмотреть, что внутри коробки на обочине.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего". Началась проверка, в ходе которой будет найдена мать ребенка, во всяком случае, для этого сделают все возможное.

Девочка находится в медицинском учреждении.