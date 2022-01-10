С 10 января 2022 года в Казани изменился режим работы муниципальных парковок, сообщили в Комитете по транспорту столицы Татарстана.

В мэрии отметили, что теперь плата будет взиматься с автомобилистов в будни с 8:00 до 19:00, а по праздникам и выходным парковки будут бесплатными. Время бесплатной парковки остается прежним и в будни и составляет 15 минут.

Напомним, что ранее парковки в платном режиме работали по будням с 7:00 до 18:00.