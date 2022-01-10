С 10 января в России начинает действовать закон, предусматривающий уголовное наказание за регулярные нарушения ПДД. Документ доступен на официальном портале правовой информации.

За выезд на встречу или превышение скорости более чем на 60 километров в час, если таковое было неоднократно, вводится тюремный срок до 3 лет.

Помимо него, нарушитель заплатит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от двух до трех лет.

До 2 лет могут провести в колонии водители, которые были лишены прав, но попались за рулем без них.