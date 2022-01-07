Полномочный представитель Республики Татарстан в Казахстане Денис Валеев сообщил, что татарстанцы могут вернуться домой только через Бишкек. Власти Киргизии, учитывая обстановку, отменили обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы.

"Если вы решите вернуться в Российскую Федерацию через г.Бишкек, Полномочное представительство поможет вам добраться до Бишкека от пункта пограничного контроля на казахско-кыргызской границе и разместиться в гостиницах до вылета в город Москва или Казань, – сообщил на своей странице в Instagram Валеев. – Телефоны Полномочного представителя Республики Татарстан в Республике Казахстан Дениса Валеева +77057550051 +79172855337.

Расстояние между Алма-Атой и Бишкеком составляет около 200 километров.

В Казахстане продолжаются протесты, начавшиеся еще 2 января.