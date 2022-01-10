Во Владивостоке двое мужчин попытались похитить шестилетнего мальчика прямо в подъезде дома, где он живет.

Один из мужчин подошел к ребенку, схватил за руку и начал тащить со словами "Пошли со мной". Ребенок начал громко кричать, и это привлекло внимание соседей. Один из них выскочил из квартиры и отбил мальчика у похитителей.

Сообщается, что полицейские успели задержать двух мужчин, которые оказались жильцами соседнего дома.

По словам очевидцев, попытавшийся похитить ребенка находился в состоянии опьянения.