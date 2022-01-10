Во Владивостоке двое мужчин попытались похитить шестилетнего мальчика прямо в подъезде дома, где он живет.
Один из мужчин подошел к ребенку, схватил за руку и начал тащить со словами "Пошли со мной". Ребенок начал громко кричать, и это привлекло внимание соседей. Один из них выскочил из квартиры и отбил мальчика у похитителей.
Сообщается, что полицейские успели задержать двух мужчин, которые оказались жильцами соседнего дома.
По словам очевидцев, попытавшийся похитить ребенка находился в состоянии опьянения.
Ранее мы сообщали о послании, которое составил заключенный российской тюрьмы в адрес двух похитителей, насильников и убийц пятилетней девочки из Костромы. Он заявил, что в тюрьме обоих педофилов с нетерпением ждут и приготовили "теплый прием".