Заключенный одной из российских тюрем составил послание к насильникам и убийцам пятилетней девочки из Костромы. Видеообращение активно распространяется по социальным сетям.

Заключенный рассказал, что двух педофилом-любовников уже с нетерпением ждут в колониях страны, им подготовили "теплый прием", и им "будет больно", куда бы они ни попали по приговору суда.

5 января в Костроме задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки. По данным следствия, девочка 4 января вышла на прогулку, и прямо с улицы ее похитили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Позднее тело убитого ребёнка нашли в одном из общежитий города. Там же правоохранители и задержали подозреваемых. Перед убийством девочку изнасиловали. Тело спрятали в спортивную сумку. На теле ребёнка судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения.

Педофилы пояснили, что искали вообще-то мальчика, но подходящей жертвы не нашли, а потому решили довольствоваться девочкой.