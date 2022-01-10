Жители Казани назвали черты характера, которые считают типичными для себя и своих земляков. Нужно отметить, что в ТОП-3 черт жителей мегаполисов в России вошли доброта и отзывчивость. А самые добрые люди ( во всяком случае, они сами так думают) стали казанцы. Почти 40% жителей столицы Татарстана назвали доброту основной чертой самих себя и своих земляков. Опрос провел сервис SuperJob.

17% казанцев назвали главной чертой жителей столицы Татарстана трудолюбие. А 13 % респондентов считают, что казанцев отличает гостеприимство.

Нужно отметить, что в других городах типичные черты жителей несколько другие: в Москве жители считают себя вежливыми и активными, культурными, но при этом равнодушными и торопливыми. А в Петербурге жители считают себя тактичными, воспитанными и отзывчивыми.