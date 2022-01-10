Банк Открытие: события предстоящей недели

Япония начнёт неделю с выходного. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов (Sentix), который мог снизиться до 12,0 п. в январе. Безработица в еврозоне могла упасть до 7,2% в ноябре с 7,3% в октябре. В США опубликуют статистику по оптовым запасам и продажам.

Австралия во вторник публикует данные по экспорту и импорту за ноябрь. Днём ждём выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и, вероятно, главное внимание будет сосредоточено на комментариях по инфляции. В США выступят представители ФРС Лоретта Мейстер, Эстер Джордж, а также сам председатель Джером Пауэлл. В России бумаги ММК торгуются последний день с дивидендами 2,663 рублей на акцию.

В среду Япония публикует статистику счёта текущих операций. Выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Инфляция в Китае могла замедлиться до 1,8% в декабре с 2,3% в ноябре. Цены производителей КНР могли замедлить рост до 11,1% в декабре с 12,9% в ноябре. Далее в Европе оптовые цены Германии. Днём выйдет статистика по промышленности еврозоны, которая могла вырасти на 0,3% за ноябрь. В США календарь на этот день предлагает данные по потребительским ценам. Ожидается, что базовый CPI ускорит рост до 5,4% в декабре с 4,9% в ноябре. Общий CPI мог разогнаться до 7,0% с 6,8%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Завершит день публикация «Бежевой книги» ФРС и отчёт по исполнению федерального бюджета США за декабрь. В России Минфин объявит параметры бюджетного правила на ближайший месяц. Также Росстат опубликует статистику по инфляции за февраль. Ожидается замедление роста цен до 8,2% с ноябрьских 8,4%. Бумаги ГМК «Норникель» торгуются последний день с дивидендами 1523,17 рублей на акцию.

Важной статистики в первой половине четверга не будет. По сути, важные данные поступят на американском отрезке торгов. Выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также появятся данные по ценам производителей США. PPI мог ускорить рост до 9,8% в декабре с 9,6% в ноябре, а Core PPI до 8,0% с 7,7%. В России «Алроса» сообщит данные по продажам за декабрь и весь 2021 год.

Сингапур одним из первых опубликует в пятницу оценку роста ВВП в IV квартале. Китай в этот день публикует статистику внешней торговли. Ожидается, что в декабре экспорт замедлил рост до 20,0% по сравнению с 22,0% в ноябре, а импорт замедлил темпы роста до 25,9% с 31,7%. В Великобритании опубликуют данные по строительству и промышленности. Днём выйдет торговый баланс еврозоны. К вечеру выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. США могут сообщить о сокращении розничных продаж за декабрь на 0,1%. Американское промышленное производство могло расшириться на 0,3% за декабрь. Далее индекс потребительского доверия Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги «Распадской» торгуются последний день с дивидендами 28 рублей на акцию.

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