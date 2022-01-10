Наверх

Новости Казани и РТ

08:02, сегодня
В Казани газом отравились двое малолетних детей и взрослый мужчина
11:13, сегодня
Как наладить сон и адаптироваться к рабочему ритму после праздников: Советы от казанского ученого
10:59, сегодня
Банк Открытие: события предстоящей недели
14:06, 28.12.2021
Что выбрать?: раскрути колесо фортуны и узнай что выгоднее
10:41, сегодня
В Татарстане еще один подросток за сутки попал под колеса авто
10:24, сегодня
Тело расчлененного мужчины в пакетах нашли на территории завода
17:08, 30.09.2021
Готовим зимний гардероб: подсказываем, в чем выходить на улицу чтобы блистать при любой погоде
10:14, сегодня
В Татарстане водитель грузовика попал в неудобное положение, провалившись в кювет
07:48, 07.06.2021
Вот что делают казанские невесты, чтобы подготовиться к свадьбе за несколько недель
10:06, сегодня
В Татарстане руководство Aurus опять увольняют - СМИ
09:47, сегодня
ВТБ сохранит ставки по ипотеке с господдержкой
09:27, сегодня
Женщина заживо сожгла собственную мать и пойдет под суд
10:30, 16.06.2021
Попробуйте эти завтраки и узнаете, как изменится ваше настроение
09:03, сегодня
Сегодня начал действовать закон о тюремном сроке за превышение скорости
09:00, сегодня
Ждем бензин по 60 рублей за литр?: эксперт дал прогноз роста цен в 2022 году
12:30, 10.12.2021
Баварские дома от 56 тыс рублей за кв.м. - получите скидку 100 000 рублей и теплые полы в подарок
08:54, сегодня
Депутат Госдумы от Татарстана сравнил антиваксеров с городскими сумасшедшими
08:37, сегодня
Премьер-министр Татарстана рассказал, что будет дальше с ковидными ограничениями в РТ
12:54, 28.12.2021
Вы открыли новую меня - счастливую, женственную! - проект Преображение для девушки из Казани
08:29, сегодня
Ждем с нетерпением: заключенный обратился к убийцам и насильникам 5-летней девочки
08:16, сегодня
Молодой водитель в Татарстане насмерть сбил ребенка в день рождения его матери
14:50, 14.12.2021
Гнев, выгорание, синдром самозванца... - казанский психолог объяснил причину ваших чувств и эмоций
06:00, сегодня
Любимчики Тигра: Павел Глоба назвал три знака зодиака, кому этот год принесет деньги и успех
05:00, сегодня
Антитела после COVID-19 способны атаковать здоровые клетки
11:01, 22.12.2021
Профориентация: школьники из Азнакаево приняли участие в программе “Введение в профессию"
01:00, сегодня
Более 230 человек погибли на дорогах России в праздничные дни
00:01, сегодня
В Казани в 2022 году пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике
15:24, 26.11.2021
Проект Преображение - новый образ для мамы двоих детей
22:00, 09.01.2022
Вирус не пройдет: названа группа крови со способностью противостоять COVID-19
19:40, 09.01.2022
Потепления не будет: Гидрометцентр Татарстана сообщил о предстоящих метелях и морозах
17:51, 09.11.2021
Корпоратив, за который не стыдно: как казанцы будут отмечать праздники
17:10, 09.01.2022
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов
16:15, 09.01.2022
Глава Минздрава Мурашко заявил о необходимости адаптироваться к QR-кодам
10:05, 29.12.2021
Вот как избежать проблем: казанские специалисты рассказали, как принимать работу после ремонта
15:00, 09.01.2022
В Татарстане зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией
14:14, 09.01.2022
Вакцина «Спутник Лайт» доступна жителям Казани только в Советском районе
12:39, 29.12.2021
Вот как казанцы смогут справиться со своей деликатной проблемой
12:50, 09.01.2022
Сумма ущерба в ходе беспорядков в Казахстане возросла до 212 миллионов долларов
11:41, 09.01.2022
В последний день новогодних выходных казанцы смогут посетить лыжный турнир и вечеринку на катке
14:54, 23.07.2021
Домашние животные все чаще болеют: советы, которые помогут предотвратить опасность
11:15, 09.01.2022
В результате аварии в Казани пострадали женщина и годовалый ребенок
10:30, 09.01.2022
Генпрокуратура РФ взяла под свой контроль расследование уголовного дела «Триумф-НК»
15:45, 28.12.2021
Говядина с вареньем или с грибным рагу? - какие бургеры выбирают казанцы
10:00, 09.01.2022
В Казани Mercedes сбил девушку и снес забор
09:20, 09.01.2022
Песошин предупредил о сохранении всех ограничительных мер в Татарстане
12:38, 03.01.2022
Скидки на напольные покрытия! - выгодные условия и помощь в выборе
08:30, 09.01.2022
Возбуждено уголовное дело после ДТП с четырьмя погибшими в Татарстане
06:00, 09.01.2022
«Весь год будет сопутствовать удача»: Павел Глоба предрек успех шести знакам Зодиака
14:58, 24.12.2021
За новогодним настроением – в ТРЦ «Франт»!
05:00, 09.01.2022
В Белом Доме высказались по поводу приказа президента Казахстана стрелять на поражение
01:00, 09.01.2022
Врач рассказала, почему нельзя оставлять без внимания онемение конечностей
17:36, 08.12.2021
Вот что делают казанцы, чтобы сберечь и укрепить свое здоровье
00:00, 09.01.2022
Под Казанью провалились под лед два трактора и экскаватор
22:00, 08.01.2022
Названа группа крови, обладатели которой отличаются магическими способностями
13:53, 24.12.2021
Вы никогда не бываете дома одни: что поджидает казанцев в самом “безопасном” месте
19:30, 08.01.2022
В Татарстане в воскресенье температура воздуха снизится до 22 градусов мороза
17:10, 08.01.2022
В Казани совершил экстренную посадку самолет
15:56, 07.12.2021
В Казани можно купить квартиру за 20 тыс. рублей в месяц - еще и скидка 500 000 рублей полагается
16:30, 08.01.2022
В Татарстане снова зарегистрировано меньше ста новых случаев ковида
15:30, 08.01.2022
В Татарстане мужчину подозревают в жестокой расправе над собственной матерью
17:58, 24.12.2021
Как спасти зубы? Поразительные фото до/после от казанской стоматологической клиники
14:30, 08.01.2022
Бледность кожи может говорить о заражении штаммом “омикрон” COVID-19
13:30, 08.01.2022
Школьник изнасиловал пятилетнюю племянницу
09:38, 27.12.2021
«Ловит даже за городом»: в Татарстане за последний год значительно улучшилось качество связи
12:33, 08.01.2022
В Татарстане работа ледовой переправы через Каму приостановлена из-за ЧП
11:54, 08.01.2022
Мужчина изрезал ножом посетителей бара
14:22, 24.12.2021
ТОП-5 нескучных салатов: казанский шеф-повар показал, как разнообразить новогодний стол
11:04, 08.01.2022
Медики назвали продукт, снижающий риск развития онкозаболеваний
10:37, 08.01.2022
В Татарстане отменили ограничения для междугороднего движения
13:15, 19.11.2021
Вот на какое жилье могут рассчитывать казанцы в 2022 году
10:30, 08.01.2022
Экс-главу Комитета нацбезопасности Казахстана задержали по подозрению в госизмене
10:00, 08.01.2022
Пьяному казанцу, упавшему в овраг, потребовалась помощь спасателей
12:33, 03.01.2022
Вот куда отдают своих детей успешные родители Казани
09:35, 08.01.2022
В Татарстане зарегистрировали 580 случаев гриппа
08:30, 08.01.2022
В Татарстане ограничили движение междугородних автобусов
17:58, 31.08.2021
Бары, рестораны и караоке Казани: гид по самым необычным и интересным заведениям города
06:00, 08.01.2022
Сорвут куш: Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которые могут выиграть в лотерею в январе
05:00, 08.01.2022
Депутат Госдумы пожелал протестующим казахам-бизнесменам изнасилованных жен
17:41, 08.12.2021
Вот как казанцы за 10 минут могут выбрать подарок своим близким
01:00, 08.01.2022
Найдены скелетированные останки одного из самых молодых воров в законе в России
00:01, 08.01.2022
На станцию скорой помощи подбросили убитого мужчину
17:55, 29.10.2021
Теперь казанские мамы могут выбрать все для своего ребенка за 20 минут
22:00, 07.01.2022
Названа группа крови, приносящая своему обладателю больше всего проблем
20:00, 07.01.2022
Минтруда РТ назвало субсидии, которые проиндексировали в 2022 году
14:49, 14.12.2021
В Новый год по-новому: как за новогодние праздники обновить внешний вид квартиры
19:24, 07.01.2022
Четыре человека погибли и двое пострадали в жестком ДТП на трассе в Татарстане
19:00, 07.01.2022
Школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколком бутылки в глазу
10:00, 14.12.2021
Профориентация и новые знания:казанские школьники приняли участие в программе «Введение в профессию»
13:57, 07.01.2022
Будьте очень осторожны: синоптики предупредили, что на Татарстан надвигается опасная непогода
12:46, 07.01.2022
Командир погранучилища в Казахстане погиб в перестрелке с митингующими и защитил молодых курсантов
Банк "Открытие"

Банк Открытие: события предстоящей недели

10.01.2022, 10:59 prokazan.ru

Япония начнёт неделю с выходного. В еврозоне выйдет индекс доверия инвесторов (Sentix), который мог снизиться до 12,0 п. в январе. Безработица в еврозоне могла упасть до 7,2% в ноябре с 7,3% в октябре. В США опубликуют статистику по оптовым запасам и продажам.

Австралия во вторник публикует данные по экспорту и импорту за ноябрь. Днём ждём выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и, вероятно, главное внимание будет сосредоточено на комментариях по инфляции. В США выступят представители ФРС Лоретта Мейстер, Эстер Джордж, а также сам председатель Джером Пауэлл. В России бумаги ММК торгуются последний день с дивидендами 2,663 рублей на акцию.

В среду Япония публикует статистику счёта текущих операций. Выступит глава Банка Японии Харухико Курода. Инфляция в Китае могла замедлиться до 1,8% в декабре с 2,3% в ноябре. Цены производителей КНР могли замедлить рост до 11,1% в декабре с 12,9% в ноябре. Далее в Европе оптовые цены Германии. Днём выйдет статистика по промышленности еврозоны, которая могла вырасти на 0,3% за ноябрь. В США календарь на этот день предлагает данные по потребительским ценам. Ожидается, что базовый CPI ускорит рост до 5,4% в декабре с 4,9% в ноябре. Общий CPI мог разогнаться до 7,0% с 6,8%. Далее отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Завершит день публикация «Бежевой книги» ФРС и отчёт по исполнению федерального бюджета США за декабрь. В России Минфин объявит параметры бюджетного правила на ближайший месяц. Также Росстат опубликует статистику по инфляции за февраль. Ожидается замедление роста цен до 8,2% с ноябрьских 8,4%. Бумаги ГМК «Норникель» торгуются последний день с дивидендами 1523,17 рублей на акцию.

Важной статистики в первой половине четверга не будет. По сути, важные данные поступят на американском отрезке торгов. Выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также появятся данные по ценам производителей США. PPI мог ускорить рост до 9,8% в декабре с 9,6% в ноябре, а Core PPI до 8,0% с 7,7%. В России «Алроса» сообщит данные по продажам за декабрь и весь 2021 год.

Сингапур одним из первых опубликует в пятницу оценку роста ВВП в IV квартале. Китай в этот день публикует статистику внешней торговли. Ожидается, что в декабре экспорт замедлил рост до 20,0% по сравнению с 22,0% в ноябре, а импорт замедлил темпы роста до 25,9% с 31,7%. В Великобритании опубликуют данные по строительству и промышленности. Днём выйдет торговый баланс еврозоны. К вечеру выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. США могут сообщить о сокращении розничных продаж за декабрь на 0,1%. Американское промышленное производство могло расшириться на 0,3% за декабрь. Далее индекс потребительского доверия Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России бумаги «Распадской» торгуются последний день с дивидендами 28 рублей на акцию.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Полезные новости
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Как наладить сон и адаптироваться к рабочему ритму после праздников: Советы от казанского ученого
Любимчики Тигра: Павел Глоба назвал три знака зодиака, кому этот год принесет деньги и успех
Антитела после COVID-19 способны атаковать здоровые клетки
Вирус не пройдет: названа группа крови со способностью противостоять COVID-19
Потепления не будет: Гидрометцентр Татарстана сообщил о предстоящих метелях и морозах
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов
Глава Минздрава Мурашко заявил о необходимости адаптироваться к QR-кодам
В последний день новогодних выходных казанцы смогут посетить лыжный турнир и вечеринку на катке
Минтруда РТ назвало субсидии, которые проиндексировали в 2022 году
Переломный момент в жизни: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены в 2022 году
Названа группа крови, обладатели которой наиболее склонны к агрессивному типу рака
Вам не страшны никакие вирусы: названа группа крови с самым сильным иммунитетом
Названа группа крови, обладатели которой наиболее склонны к развитию деменции в будущем
В комитете Госдумы по охране здоровья предупредили о риске развития рака у переболевших COVID-19
Названа группа крови, обладатели которой чаще всего страдают алкоголизмом
Заберете в Новый год все проблемы и невзгоды: что можно, а что нельзя делать 31 декабря
Военный-контрактник в Татарстане на высокой скорости совершил ДТП и убил свою пассажирку
Смартфоны возглавили рейтинг технологичных подарков к Новому году
Названа группа крови миллионеров: кому на роду написано стать богатым
Новогоднее настроение обеспечено: топ фильмов для просмотра в праздничные дни
Показать больше...
подписывайся!

Новости РОССИИ

10:24, сегодня
Тело расчлененного мужчины в пакетах нашли на территории завода
09:27, сегодня
Женщина заживо сожгла собственную мать и пойдет под суд
09:03, сегодня
Сегодня начал действовать закон о тюремном сроке за превышение скорости

Профи - обучение cinema 4d с нуля

08:29, сегодня
Ждем с нетерпением: заключенный обратился к убийцам и насильникам 5-летней девочки
01:00, сегодня
Более 230 человек погибли на дорогах России в праздничные дни
17:10, 09.01.2022
Депутат Госдумы Щапов предложил повысить налог на сверхприбыль для богатых до 50 процентов
05:00, 08.01.2022
Депутат Госдумы пожелал протестующим казахам-бизнесменам изнасилованных жен
01:00, 08.01.2022
Найдены скелетированные останки одного из самых молодых воров в законе в России
00:01, 08.01.2022
На станцию скорой помощи подбросили убитого мужчину
19:00, 07.01.2022
Школьника доставили в больницу в тяжелом состоянии с осколком бутылки в глазу
12:18, 07.01.2022
Жители Татарстана могут вернуться из Алма-Аты в Казань через Бишкек
11:55, 07.01.2022
Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
10:13, 07.01.2022
Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
09:29, 07.01.2022
Собака вторые сутки сидит в запертой машине с запененной дверью
05:00, 07.01.2022
Назван симптом рака, который появляется на лице, шее, ушах
00:01, 07.01.2022
Убийцы 5-летней девочки из Костромы снимали комнату в общежитии для интимных встреч
22:00, 06.01.2022
Эксперты рассказали, как вычислить преступника, убийцу, педофила по группе крови
19:00, 06.01.2022
Мужчина подпалил ковер у входа в здание правительства региона в знак солидарности с казахстанцами
12:06, 06.01.2022
Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
11:55, 06.01.2022
Игрока казанского «Рубина» в пьяном виде выгнали из ночного клуба за дебош
11:20, 06.01.2022
Мужчины, похитившие и убившие 5-летнюю девочку, признались, что хотели выкрасть мальчика
10:55, 06.01.2022
Россия отправила в Казахстан свои лучшие подразделения ВДВ
10:34, 06.01.2022
Изнасиловали и тело - в сумку: МВД обнародовало видео допроса похитивших и убивших 5-летнюю девочку
10:20, 06.01.2022
Таксист испугался и отказался везти одержимую бесами девушку
05:00, 06.01.2022
Жители Костромы массово потребовали расстрела для убийц и насильников пятилетней девочки
01:00, 06.01.2022
Мать задушила 10-месячную дочь на прогулке и спрятала ее тело в лесу
00:01, 06.01.2022
Один из убийц пятилетней девочки ранее был судим за оборот порнографии
20:00, 05.01.2022
Пропавшую трехлетнюю девочку нашли замерзающей в сугробе
19:00, 05.01.2022
Известный в России профессор-историк захламил квартиру и погиб в куче мусора
13:52, 05.01.2022
Найден убитым бандит, на которого не так давно пожаловались Путину
12:32, 05.01.2022
Жена прожила с супругом 25 лет, а потом хладнокровно зарезала его ножницами
11:38, 05.01.2022
Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
11:19, 05.01.2022
Следователи показали видео из комнаты, где жили похитители и убийцы пятилетней девочки
10:07, 05.01.2022
На звезду Пацанок завели дело за нападение с ножом на собственную мать
09:51, 05.01.2022
Мужчина бросил на морозе трехлетнего сына, чтобы продолжить пьянку
09:03, 05.01.2022
Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
08:56, 05.01.2022
Двое взрослых мужчин похитили и жестоко убили пятилетнюю девочку
08:27, 05.01.2022
Академик РАН Лео Бокерия рассказал, где у человека располагается душа
05:00, 02.01.2022
Мигрант едва не изнасиловал мать двоих детей на улице ночью
01:00, 02.01.2022
Мужчина погиб при запуске фейерверка
19:00, 01.01.2022
Парень зарезал свою девушку, выходящую из лифта
16:02, 01.01.2022
Муж зарубил жену топором во время праздничного застолья
12:12, 01.01.2022
В новогоднюю ночь женщину нашли убитой во дворе у мусорки
11:51, 01.01.2022
В новогоднюю ночь неизвестные подожгли психоневрологический диспансер
11:08, 01.01.2022
Врач предупредила, что новогодние песни очень опасны для психики
10:22, 01.01.2022
В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
10:09, 01.01.2022
Врачи 23 раза за сутки спасали от смерти одну и ту же женщину
10:01, 01.01.2022
В лесу обнаружили раздетого ребенка без сознания, Следком расследует дело
05:00, 31.12.2021
Треть россиян считают, что новый 2022 год будет лучше уходящего 2021-го
01:00, 31.12.2021
Стоимость поездок в такси в 2022 году существенно вырастет
19:00, 30.12.2021
Главная елка Казани оказалась самой дорогой в России
17:26, 30.12.2021
Президент России Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат банками за долги
17:14, 30.12.2021
Слабоумие и отвага: четверо подростков напали на полицейских, двое сбежали, украв регистратор
15:27, 30.12.2021
Женщине, выгуливающей собаку, отрезало пальцы поводком в лифте
11:43, 30.12.2021
Ученые РАН потратили более 700 тысяч на изучение зла и ада
09:53, 30.12.2021
Элвин Грей покинул Россию после отмены корпоративов и показал первые фото после переезда
08:38, 30.12.2021
Родителей школьника, замерзшего насмерть по пути в школу, отстранили от похорон
08:28, 30.12.2021
Таксист изнасиловал пятилетнего мальчика и выгнал на мороз, ребенок погиб
05:00, 30.12.2021
Свора бродячих собак насмерть загрызла 53-летнюю женщину: обезображенное тело не сразу опознали
01:00, 30.12.2021
Пятерых обвиняемых в 23 фактах изнасилований сирот суд оправдал и отпустил
20:00, 29.12.2021
Водитель реанимобиля умер за рулем и влетел в здание
19:00, 29.12.2021
Подозревают убийство: в квартире нашли тело 10-месячного ребенка
14:16, 29.12.2021
Илья Прусикин на похоронах перепутал гроб отца, с которым не виделся 15 лет
11:12, 29.12.2021
11-летний мальчик боялся опоздать в школу и умер на улице от обморожения
10:39, 29.12.2021
Корпоратив полицейских закончился дракой и побоищем: полиция написала заявление в полицию
08:20, 29.12.2021
Пермский суд оставил на свободе подростка, который стрелял в школе
07:19, 29.12.2021
Попова предсказала ухудшение ситуации с коронавирусом после новогодних праздников
07:00, 29.12.2021
Замывали пятна крови: полиция задержала отца и сына, которые убили и расчленили женщину
05:00, 29.12.2021
Мужчина, убивший человека на спор, отправился в колонию, посадили и его друга
01:00, 29.12.2021
Стало известно, какую пенсию получает Дед Мороз
19:00, 28.12.2021
Полицейский убеждал злоумышленника не сознаваться в преступлении
14:15, 28.12.2021
Выживший в крушении вертолета из Казани в Удмуртии выжил, сняв одежду с пилота
13:33, 28.12.2021
Племянник погибшего пилота Ми-2 сообщил, что мать Дамира Гафурова еще не знает о смерти сына
13:08, 28.12.2021
Медсестра избила школьника за отказ от прививки
11:39, 28.12.2021
11-летний мальчик набросился с ножом на собственного отца, защищая мать, но она теперь защищает мужа
11:22, 28.12.2021
Боевая бабушка: в квартире 80-летней пенсионерки нашли склад оружия в обувных коробках
10:23, 28.12.2021
Врач Фархад Ислами заявил, что горячий чай увеличивает риск заболеть раком в два раза
09:51, 28.12.2021
Минздрав Удмуртии рассказал о тяжелом состоянии выжившего в крушении вертолета Ми-2 из Казани
08:52, 28.12.2021
Мужчина лег в больницу поднять иммунитет и умер странной смертью
08:39, 28.12.2021
Спецназ прямо на матче задержал футболиста, который бегал от тюрьмы 13 лет
07:57, 28.12.2021
Пилот вертолета из Казани, упавшего в Удмуртии, погиб: спасатели искали место крушения полсуток
00:01, 28.12.2021
Мужчина жестоко убил друга за неснятую в гостях обувь
20:00, 27.12.2021
В гостях у бабушки: школьника доставили в больницу с разрывом кишки после переедания
15:15, 27.12.2021
Замерз насмерть: у реки нашли труп депутата от КПРФ
14:54, 27.12.2021
Певцы Элвин Грей и Фирдус Тямаев после судов и разборок решили помириться
14:17, 27.12.2021
В Следкоме считают, что жену и двух детей мог зарезать сам глава семьи
09:41, 27.12.2021
Подросток разбился насмерть, катаясь на тюбинге с необорудованного склона
09:33, 27.12.2021
Один человек погиб в массовом ДТП с 30 автомобилями на трассе
09:08, 27.12.2021
Татарстан станет пилотным регионом, где выдадут жителям цифровые паспорта
08:36, 27.12.2021
Центробанк с 2022-го начнет контролировать все переводы между физлицами
08:04, 27.12.2021
Семью из четырех человек зарезали, не пожалели даже двоих детей
07:28, 27.12.2021
Электромонтажника, который пожаловался на пытки в полиции, нашли обезглавленным
05:00, 26.12.2021
Есть пробитие!: мужчина обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей
01:00, 26.12.2021
Внутри России зафиксировали незавозные случаи омикрона
00:01, 26.12.2021
МЧС создаст реестр коррупционеров из числа своих бывших сотрудников
20:00, 25.12.2021
В ПФР заявили, что пенсионеры из сел могут получить прибавку к пенсии в 25%
15:14, 25.12.2021
Стало известно, где и с кем встретит Новый год Владимир Путин
13:34, 25.12.2021
Врач-хирург выпал из окна больницы с высоты седьмого этажа и выжил
11:26, 25.12.2021
Пятилетняя девочка умерла после двух визитов скорой помощи
10:17, 25.12.2021
Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
10:08, 25.12.2021
Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
09:52, 25.12.2021
Бандиты обложили данью военных, платят даже воевавшие в Сирии
09:07, 25.12.2021
Фигуристка из Казани Камила Валиева лидирует на чемпионате России
01:00, 25.12.2021
Стало известно, куда собрался переезжать Элвин Грей
00:01, 25.12.2021
Мне дико смешно: журналистка похвасталась, что прошла на конференцию к Путину с температурой
11:38, 24.12.2021
Машинист поезда случайно заметил, как у дороги закапывают труп, и сдал убийц
11:13, 24.12.2021
Двухлетний мальчик пережил клиническую смерть после обычного подзатыльника
11:01, 24.12.2021
Замкнуло ИВЛ: в реанимации ковидной больницы начался пожар - погибли двое
10:09, 24.12.2021
У арестованного ректора вуза нашли дома золотой унитаз, нож со свастикой и шапку Мономаха
08:50, 24.12.2021
Мужчину отправили под суд за создание бумажного автомата и дымовых бомб
08:02, 24.12.2021
Пенсионерка, больная коронавирусом, загорелась во время кислородотерапии и умерла
05:00, 24.12.2021
Полиция отказывается вскрывать квартиру, в которой, вероятно, лежит труп
01:00, 24.12.2021
Путин заявил, что может стать адвокатом Деда Мороза, на которого подали в суд
20:00, 23.12.2021
Мужчина два месяца жил с пятисантиметровой веткой в глазу
15:38, 23.12.2021
Путин поручил обеспечить поддержку многодетных семей после вопроса из Татарстана
14:27, 23.12.2021
Арестованный ректор КФУ не признает вину в заказном убийстве и просит принести исторические книги
13:44, 23.12.2021
Путин рассказал, почему бы он хотел жить в Казани
13:12, 23.12.2021
Шлеп-шлеп-шлеп и не спрашивали: Путин назвал недостаточным уровень вакцинации и вспомнил СССР
12:28, 23.12.2021
Обнаруженная в овраге рядом с телом брата голая девочка пережила клиническую смерть
11:20, 23.12.2021
Семиклассница погибла в ванной из-за смартфона
11:11, 23.12.2021
Неизвестные украли ребенка и увезли его на машине прямо на глазах у его матери
07:33, 23.12.2021
Двое детей замерзли в овраге, один погиб: задержана их мать
07:15, 23.12.2021
Сегодня Путин ответит на вопросы, которые волнуют миллионы россиян
05:00, 23.12.2021
9-летний школьник-лунатик босиком и в трусах дошел во сне до школы в -22°C
01:00, 23.12.2021
Работник Ленты в Томске спалил гипермаркет из-за сильного нежелания работать
00:01, 23.12.2021
Сотрудники полиции пытали верующего горячим чайником, чтобы получить пароль от ноутбука
19:00, 22.12.2021
Мужчине дали срок за то, что он отрезал знакомому половой орган
11:52, 22.12.2021
Делом ректора КФУ Гафурова занялся центральный аппарат Следкома
12:19, 18.12.2021
Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:54, 28.11.2021
Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
09:41, 27.11.2021
Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
11:59, 20.11.2021
Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
11:56, 04.11.2021
Труп новорожденного в полиэтиленовых пакетах нашли в шкафу в квартире, его мать в тяжелом состоянии
11:55, 30.10.2021
ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
11:52, 23.10.2021
Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
12:37, 20.10.2021
11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
12:39, 14.10.2021
Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
17:58, 13.10.2021
В одной из московских школ произошла стрельба
03:34, 13.10.2021
Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
18:54, 12.10.2021
В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
13:42, 12.10.2021
Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
12:02, 12.10.2021
Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
11:13, 18.09.2021
Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
12:25, 16.09.2021
КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
13:36, 11.09.2021
Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
15:01, 08.09.2021
Суд дал срок бойцу ММА Максу Топору за то, что тот заступился за девушек
14:05, 08.09.2021
Мужчина долго собирал арсенал мин времен войны, но не выдержал и сам сдал его полиции
13:00, 08.09.2021
Вызвал доктора: мужчина запер пришедшего на вызов врача-терапевта в квартире и порезал его
10:04, 08.09.2021
Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
09:49, 08.09.2021
Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
09:25, 08.09.2021
Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
12:04, 06.09.2021
Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
13:07, 28.08.2021
Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
12:23, 28.08.2021
Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
11:36, 21.08.2021
Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
09:52, 08.08.2021
Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
15:26, 07.08.2021
После массовой драки полиция задержала около 10 человек
11:58, 07.08.2021
Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
12:17, 01.08.2021
Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
12:25, 31.07.2021
В Петербурге накрыли подпольное казино, организованное жителем Набережных Челнов
11:09, 31.07.2021
Парализованная мать актера Марша Турецкого 10 дней жила в квартире с трупом сына
12:24, 26.07.2021
За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
08:45, 26.07.2021
Городские легенды: аномальные места в Казани, где легко можно встретить призраков
18:40, 25.07.2021
Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
11:26, 25.07.2021
Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
13:19, 23.07.2021
Новые методы: жестокого убийцу удалось найти по фото в соцсетях через 10 лет после преступления
10:28, 23.07.2021
Школьники пытались покончить с собой в детском летнем лагере
09:32, 23.07.2021
Автобус с детской футбольной командой вспыхнул как спичка
12:45, 21.07.2021
Избежал тюрьмы? Какое будущее может ждать казанского стрелка после признания его невменяемым
10:09, 21.07.2021
В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
10:04, 21.07.2021
Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
09:15, 19.07.2021
Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
09:08, 18.07.2021
Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
16:58, 17.07.2021
В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
09:56, 16.07.2021
Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
09:34, 16.07.2021
Сиротами остались трое детей: участкового с 15-летним стажем убили и сожгли
08:52, 15.07.2021
Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
09:29, 13.07.2021
Пациент жестоко избил доктора в больнице за просьбу надеть маску
08:54, 13.07.2021
Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
12:37, 12.07.2021
Возбуждено дело после избиения победительницы шоу Пацанки
09:46, 12.07.2021
Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
11:31, 09.07.2021
В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
09:56, 09.07.2021
Сын явился на работу к отцу и поджег его, мужчина умер
11:29, 07.07.2021
Многодетный отец семерых детей истязал своих отпрысков и теперь ответит за это
09:25, 06.07.2021
Пострадали 15 детей: мужчину будут судить по 27 эпизодам педофилии и создания детского порно
08:53, 06.07.2021
Убийственный аромат: двое рабочих погибли при очистке свинофермы
08:49, 05.07.2021
Мужчина поднял ребенка над головой и швырнул об землю
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью