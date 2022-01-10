Депутат Государственной думы от Республики Татарстана, единоросс Олег Морозов сравнил антиваксеров и всех, кто выступает против обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, с городскими сумасшедшими.

"Ковид просто разносит общество, у людей, мне кажется, настолько силен испуг перед будущим, перед этим вирусом, что отсюда и все эти совершенно сумасшедшие размышления об опылении из космоса мифическими врагами. Раньше таких людей мы бы точно считали городскими сумасшедшими, а сегодня они в тренде, они ведут за собою часть общества. Это вообще характерно времени, когда конструкция начинает хоть немного шататься, обязательно появляются чумаки, кашпировские и сторонники плоской земли. Видимо, так устроена человеческая психика", - заявил народный избранник.