В последний день новогодних выходных казанцы смогут посетить лыжный турнир и вечеринку на катке

В Казани продолжаются новогодние мероприятия. Жители и гости столицы Татарстана смогут посмотреть новогоднее представление, принять участие в лыжном марафоне и научиться кататься на коньках, об этом сообщает Мэрия Казани.

Сегодня, в последний день новогодних каникул в 11:00 на территории будущего парка по улице Гаврилова состоится лыжный турнир. В это же время в парке «Черное озеро» будут проходить мастер-классы для детей по фигурному катанию.

В 16:00 в парке «Крылья Советов» всех желающих ждут на новогоднее представление. А в 18:00 на катке в парке «Черное озеро» будет вечеринка.