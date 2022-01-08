Школьник изнасиловал пятилетнюю племянницу

В Новосибирске 14-летнего подростка, учащегося в 8 классе, подозревают в сексуальном насилии над пятилетней девочкой.

Инцидент произошел 2 января. В квартире юноша изнасиловал пятилетнюю племянницу, с которой ненадолго остался наедине. В правоохранительные органы обратилась мама девочки. Суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил школьника под подпиской о невыезде. На него возбудили уголовное дело.

Известно, что подросток наблюдался у психиатра и состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Не исключено, что фигуранту назначат медицинскую экспертизу для проверки на вменяемость.